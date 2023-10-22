Вибухи в Дніпрі зараз 22 жовтня — ракетна небезпека в області

У Дніпрі сильні вибухи — ракетна небезпека в області
22 жовтня 2023 03:46
оновлено: 03:56
Дим здіймається над нічним містом після вибуху. Фото: росЗМІ
Вибухи в Дніпрі зараз, 22 жовтня, пролунали під час повітряної тривоги о 03:40. Пере цим в області попереджали про ракетну небезпеку.
Про це повідомляють моніторингові пабліки.
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Вибухи в Дніпрі зараз 22 жовтня
Оновлено 03:46. У Дніпрі прогриміли вибухи.
Оновлено 03:51. Перед вибухами ЗМІ повідомляли про ракету в напрямку Дніпра.
За даними моніторингового пабліка "Николаевский Ванек", попередньо окупанти запустили крилату ракету.
Повітряна тривога скупчила області на півдні країни. Повітряні сили попереджають про небезпеку ракетного удару в Дніпропетровській та Запорізькій областях.
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