Вибухи в Дніпрі зараз 22 жовтня — ракетна небезпека в області

Дим здіймається над нічним містом після вибуху. Фото: росЗМІ

Вибухи в Дніпрі зараз, 22 жовтня, пролунали під час повітряної тривоги о 03:40. Пере цим в області попереджали про ракетну небезпеку.

Про це повідомляють моніторингові пабліки.

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Вибухи в Дніпрі зараз 22 жовтня

Оновлено 03:46. У Дніпрі прогриміли вибухи.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Моніторинг. Україна"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Днепр Сейчас: новости"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Чому тривога. Радар"

Оновлено 03:51. Перед вибухами ЗМІ повідомляли про ракету в напрямку Дніпра.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Чому тривога. Радар"

За даними моніторингового пабліка "Николаевский Ванек", попередньо окупанти запустили крилату ракету.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Повітряна тривога скупчила області на півдні країни. Повітряні сили попереджають про небезпеку ракетного удару в Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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