Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Дніпрі сильні вибухи — ракетна небезпека в області arrow

У Дніпрі сильні вибухи — ракетна небезпека в області

22 жовтня 2023 03:46
оновлено: 03:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Дніпрі зараз 22 жовтня — ракетна небезпека в області
Дим здіймається над нічним містом після вибуху. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Дніпрі зараз, 22 жовтня, пролунали під час повітряної тривоги о 03:40. Пере цим в області попереджали про ракетну небезпеку. 

Про це повідомляють моніторингові пабліки.

Читайте також:

Вибухи в Дніпрі зараз 22 жовтня 

Оновлено 03:46. У Дніпрі прогриміли вибухи.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Моніторинг. Україна"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Днепр Сейчас: новости"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Днепр Сейчас: новости"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Чому тривога. Радар"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Чому тривога. Радар"

Оновлено 03:51. Перед вибухами ЗМІ повідомляли про ракету в напрямку Дніпра.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Чому тривога. Радар"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Чому тривога. Радар"

За даними моніторингового пабліка "Николаевский Ванек", попередньо окупанти запустили крилату ракету.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Повітряна тривога скупчила області на півдні країни. Повітряні сили попереджають про небезпеку ракетного удару в Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Мапа повітряних тривог в Україні зараз 22 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Новина доповнюється...

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Ціни на кілька основних продуктів злетять вже цієї осені. Які саме

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

Актуальне по темі