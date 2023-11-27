В Донецке раздались мощные взрывы

Взрыв в Донецке. Фото: соцсети

Сегодня вечером, 27 ноября, во временно оккупированном Донецке раздались взрывы. Их слышали жители Пролетарского района.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Информация о взрывах появилась около 20:35.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко уже отреагировал:

"В Донецке что-то хлопает в Пролетарском районе.

Снова курят не там, где надо".

Пост Андрющенко. Фото: скриншот

Напомним, во временно оккупированном Донецке недавно раздавались взрывы. Предварительно было попадание по месту, где проходила подготовка операторов БпЛА.

Также мы писали, что в конце октября во временно оккупированном Донецке вспыхнул пожар. Известно, что горели цистерны с топливом.