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В Донецке раздались мощные взрывы

27 ноября 2023 20:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Донецке раздались мощные взрывы
Взрыв в Донецке. Фото: соцсети
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня вечером, 27 ноября, во временно оккупированном Донецке раздались взрывы. Их слышали жители Пролетарского района.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Информация о взрывах появилась около 20:35.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко уже отреагировал:

"В Донецке что-то хлопает в Пролетарском районе.
Снова курят не там, где надо".

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Пост Андрющенко. Фото: скриншот

Напомним, во временно оккупированном Донецке недавно раздавались взрывы. Предварительно было попадание по месту, где проходила подготовка операторов БпЛА.

Также мы писали, что в конце октября во временно оккупированном Донецке вспыхнул пожар. Известно, что горели цистерны с топливом.

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