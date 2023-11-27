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У Донецьку пролунали потужні вибухи

27 листопада 2023 20:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Донецьку пролунали потужні вибухи
Вибух у Донецьку. Фото: соцмережі
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні ввечері, 27 листопада, у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Їх чули мешканці Пролетарського району.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Вибухи в Донецьку

Інформація про вибухи з'явилася приблизно о 20:35.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко вже відреагував:

"В Донецьку щось бавовнить в Пролетарському районі. 
Знову палять не там, де треба".

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Допис Андрющенка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Донецьку нещодавно лунали вибухи. Попередньо, було влучання по місцю, де відбувалася підготовка операторів БпЛА.

Також ми писали, що наприкінці жовтня в тимчасово окупованому Донецьку спалахнула пожежа. Відомо, що горіли цистерни з пальним.

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