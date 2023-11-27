У Донецьку пролунали потужні вибухи
27 листопада 2023 20:56
Вибух у Донецьку. Фото: соцмережі
Сьогодні ввечері, 27 листопада, у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Їх чули мешканці Пролетарського району.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
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Інформація про вибухи з'явилася приблизно о 20:35.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко вже відреагував:
"В Донецьку щось бавовнить в Пролетарському районі.
Знову палять не там, де треба".
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Донецьку нещодавно лунали вибухи. Попередньо, було влучання по місцю, де відбувалася підготовка операторів БпЛА.
Також ми писали, що наприкінці жовтня в тимчасово окупованому Донецьку спалахнула пожежа. Відомо, що горіли цистерни з пальним.
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