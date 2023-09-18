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В Донецке зафиксировали "прилет" в так называемую администрацию Пушилина

18 сентября 2023 16:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Донецке зафиксировали "прилет" в так называемую администрацию Пушилина
Последствия взрывов в Донецке Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 18 сентября, во временно оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. По информации местных СМИ, "прилет" был зафиксирован в так называемую администрацию Дениса Пушилина.

Видео из Донецка распространилось в Telegram-каналах.

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После взрывов возле здания главы оккупационной администрации Донецка поднялся дым.

Местные Telegram-каналы сообщили, что "прилет" был в так называемую администрацию Дениса Пушилина в центре города.

Со временем в сети показали последствия попадания в оккупационное здание Донецка.

Реакция Пушилина

Глава оккупационной администрации Донецкой области Денис Пушилин заявил, что в результате взрывов была повреждена гражданская инфраструктура. По его словам, люди не пострадали.

Напомним, в Донецке умер российский пропагандист Геннадий Дубовой в возрасте 56 лет. Отмечается, что воинкора сбила машина.

Также мы писали, что 9 сентября украинские воины вместе с волонтерами и местными властями Авдеевки запустили государственный флаг над городом, который полетел в сторону оккупированного Донецка. Во время того, как россияне пытались сбить украинский флаг, они раскрыли свои боевые позиции.

Добавим, в субботу, 9 сентября, во временно оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв.

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