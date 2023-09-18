В Донецке зафиксировали "прилет" в так называемую администрацию Пушилина
Сегодня, 18 сентября, во временно оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. По информации местных СМИ, "прилет" был зафиксирован в так называемую администрацию Дениса Пушилина.
Видео из Донецка распространилось в Telegram-каналах.
Взрывы в Донецке
После взрывов возле здания главы оккупационной администрации Донецка поднялся дым.
Местные Telegram-каналы сообщили, что "прилет" был в так называемую администрацию Дениса Пушилина в центре города.
Со временем в сети показали последствия попадания в оккупационное здание Донецка.
Реакция Пушилина
Глава оккупационной администрации Донецкой области Денис Пушилин заявил, что в результате взрывов была повреждена гражданская инфраструктура. По его словам, люди не пострадали.
Напомним, в Донецке умер российский пропагандист Геннадий Дубовой в возрасте 56 лет. Отмечается, что воинкора сбила машина.
Также мы писали, что 9 сентября украинские воины вместе с волонтерами и местными властями Авдеевки запустили государственный флаг над городом, который полетел в сторону оккупированного Донецка. Во время того, как россияне пытались сбить украинский флаг, они раскрыли свои боевые позиции.
Добавим, в субботу, 9 сентября, во временно оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв.