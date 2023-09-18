У Донецьку зафіксували "прильот" в так звану адміністрацію Пушиліна
Сьогодні, 18 вересня, у тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи. За інформацією місцевих ЗМІ, "прильот" зафіксували в так звану адміністрацію Дениса Пушиліна.
Відео з Донецька поширилося у Telegram-каналах.
Вибухи в Донецьку
Після вибухів біля будівлі очільника окупаційної адміністрації Донецька піднявся дим.
Місцеві Telegram-канали повідомили, що "прильот" був в так звану адміністрацію Дениса Пушиліна у центрі міста.
Згодом у мережі показали наслідки влучання в окупаційну будівлю Донецька.
Реакція Пушиліна
Голова окупаційної адміністрації Донецької області Денис Пушилін заявив, що внаслідок вибухів було пошкоджено цивільну інфраструктуру. За його словами, люди не постраждали.
Нагадаємо, у Донецьку помер російський пропагандист Геннадій Дубовий у віці 56 років. Зазначається, що військкора збила машина.
Також ми писали, що 9 вересня, українські воїни разом з волонтерами та місцевою владою Авдіївки запустили державний прапор над містом, який полетів в бік окупованого Донецька. Під час того як росіяни намагалися збити український стяг, вони викрили свої бойові позиції.
Додамо, у суботу, 9 вересня, у тимчасово окупованому Донецьку прогримів потужний вибух.