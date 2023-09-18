У Донецьку зафіксували "прильот" в так звану адміністрацію Пушиліна

Наслідки вибухів у Донецьку. Фото: скриншот з відео

Сьогодні, 18 вересня, у тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи. За інформацією місцевих ЗМІ, "прильот" зафіксували в так звану адміністрацію Дениса Пушиліна.

Відео з Донецька поширилося у Telegram-каналах.

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Після вибухів біля будівлі очільника окупаційної адміністрації Донецька піднявся дим.

Місцеві Telegram-канали повідомили, що "прильот" був в так звану адміністрацію Дениса Пушиліна у центрі міста.

Згодом у мережі показали наслідки влучання в окупаційну будівлю Донецька.

Реакція Пушиліна

Голова окупаційної адміністрації Донецької області Денис Пушилін заявив, що внаслідок вибухів було пошкоджено цивільну інфраструктуру. За його словами, люди не постраждали.

Нагадаємо, у Донецьку помер російський пропагандист Геннадій Дубовий у віці 56 років. Зазначається, що військкора збила машина.

Також ми писали, що 9 вересня, українські воїни разом з волонтерами та місцевою владою Авдіївки запустили державний прапор над містом, який полетів в бік окупованого Донецька. Під час того як росіяни намагалися збити український стяг, вони викрили свої бойові позиції.

Додамо, у суботу, 9 вересня, у тимчасово окупованому Донецьку прогримів потужний вибух.