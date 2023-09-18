Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Донецьку зафіксували "прильот" в так звану адміністрацію Пушиліна arrow

У Донецьку зафіксували "прильот" в так звану адміністрацію Пушиліна

18 вересня 2023 16:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Донецьку зафіксували "прильот" в так звану адміністрацію Пушиліна
Наслідки вибухів у Донецьку. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 18 вересня, у тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи. За інформацією місцевих ЗМІ, "прильот" зафіксували в так звану адміністрацію Дениса Пушиліна. 

Відео з Донецька поширилося у Telegram-каналах.

Читайте також:

Вибухи в Донецьку

Після вибухів біля будівлі очільника окупаційної адміністрації Донецька піднявся дим.

Місцеві Telegram-канали повідомили, що "прильот" був в так звану адміністрацію Дениса Пушиліна у центрі міста.

Згодом у мережі показали наслідки влучання в окупаційну будівлю Донецька.

Реакція Пушиліна

Голова окупаційної адміністрації Донецької області Денис Пушилін заявив, що внаслідок вибухів було пошкоджено цивільну інфраструктуру. За його словами, люди не постраждали.

Нагадаємо, у Донецьку помер російський пропагандист Геннадій Дубовий у віці 56 років. Зазначається, що військкора збила машина. 

Також ми писали, що 9 вересня, українські воїни разом з волонтерами та місцевою владою Авдіївки запустили державний прапор над містом, який полетів в бік окупованого Донецька. Під час того як росіяни намагалися збити український стяг, вони викрили свої бойові позиції.

Додамо, у суботу, 9 вересня, у тимчасово окупованому Донецьку прогримів потужний вибух

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Що точно не варто робити під час війни — так це бути і красивим, і розумним. Інтерв’ю з Гетманцевим

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз