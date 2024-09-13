Потери России — пограничники разнесли технику оккупантов в Луганской области

Уничтожение российской техники. Фото: скриншот с видео

Украинские пограничники "Помста" с помощью дронов принесли "огненные подарки" оккупантам в Луганской области. В результате успешной работы бойцы повредили военную технику и уничтожили пехоту россиян.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе в пятницу, 13 сентября, и показали соответствующее видео.

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Отмечается, что за последние несколько суток пограничники бригады "Помста" в Луганской области повредили вражеские:

танк;

боевую машину пехоты;

боевую машину десанта;

многоцелевой транспортер легкий бронированный;

грузовики.

В то же время украинские бойцы уничтожили полевые склады боекомплекта и вражескую пехоту.