Потери России — пограничники разнесли технику оккупантов в Луганской области

В ГПСУ показали, как пограничники "минуснули" технику оккупантов на Луганщине
13 сентября 2024 11:41
Уничтожение российской техники. Фото: скриншот с видео
Украинские пограничники "Помста" с помощью дронов принесли "огненные подарки" оккупантам в Луганской области. В результате успешной работы бойцы повредили военную технику и уничтожили пехоту россиян.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе в пятницу, 13 сентября, и показали соответствующее видео.
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Отмечается, что за последние несколько суток пограничники бригады "Помста" в Луганской области повредили вражеские:
- танк;
- боевую машину пехоты;
- боевую машину десанта;
- многоцелевой транспортер легкий бронированный;
- грузовики.
В то же время украинские бойцы уничтожили полевые склады боекомплекта и вражескую пехоту.
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