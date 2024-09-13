Втрати Росії — прикордонники рознесли техніку окупантів на Луганщині

Знищення російської техніки. Фото: скриншот з відео

Українські прикордонники "Помста" за допомогою дронів принесли "вогняні подарунки" окупантам у Луганській області. Внаслідок успішної роботи бійці пошкодили військову техніку та знищили піхоту росіян.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі у п'ятницю, 13 вересня, та показали відповідне відео.

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Зазначається, що за останні декілька діб прикордонники бригади "Помста" на Луганщині пошкодили ворожі:

танк;

бойову машину піхоти;

бойову машину десанту;

багатоцільовий транспортер легкий броньований;

вантажівки.

Водночас українські бійці знищили польові склади боєкомплекту та ворожу піхоту.