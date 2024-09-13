Втрати Росії — прикордонники рознесли техніку окупантів на Луганщині

У ДПСУ показали, як прикордонники "мінуснули" техніку окупантів на Луганщині
13 вересня 2024 11:41
Знищення російської техніки. Фото: скриншот з відео
Українські прикордонники "Помста" за допомогою дронів принесли "вогняні подарунки" окупантам у Луганській області. Внаслідок успішної роботи бійці пошкодили військову техніку та знищили піхоту росіян.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі у п'ятницю, 13 вересня, та показали відповідне відео.
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Зазначається, що за останні декілька діб прикордонники бригади "Помста" на Луганщині пошкодили ворожі:
- танк;
- бойову машину піхоти;
- бойову машину десанту;
- багатоцільовий транспортер легкий броньований;
- вантажівки.
Водночас українські бійці знищили польові склади боєкомплекту та ворожу піхоту.
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