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В ГПСУ рассказали, сколько "вагнеровцев" находятся в Беларуси

24 сентября 2023 14:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ГПСУ рассказали, сколько "вагнеровцев" находятся в Беларуси
"Вагнеровец". Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сейчас в Беларуси находятся около тысячи наемников ЧВК "Вагнер". Разведка Украины внимательно следит за ситуацией по ту сторону границы.

Об этом сообщает спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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Демченко отметил, что наемники ЧВК не задержались на территории Беларуси. По его словам, это выгодная ситуация для Украины.

В ГПСУ рассказали, что на сегодня, 24 сентября, на территории Беларуси находится менее тысячи "вагнеровцев".

"Как помним, их количество колебалось в районе 6000, когда они начали активно прибывать на территорию Беларуси. За всем, что происходит по ту сторону границы и на территории Беларуси, и на территории России, пристально следят подразделения разведки", — добавил Демченко.

Напомним, бывшие заключенные, завербованные в ЧВК "Вагнер", Максим Зеленов и Алексей Чернявский, рассказали о преступных приказах Евгения Пригожина. Главарь говорил бросать гранаты в жилые дома и добивать гражданских.

Также мы писали, что Польша, Литва и Латвия рассматривают возможность закрытия своих границ с Беларусью в случае экстренной ситуации. Страны пойдут на такой шаг, если наемники ЧВК "Вагнера" останутся в Беларуси

Добавим, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сомневается, что лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин действительно мертв. По его словам, пока рано говорить об убийстве главаря "вагнеровцев".

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