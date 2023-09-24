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У ДПСУ розповіли, скільки "вагнерівців" перебувають в Білорусі

24 вересня 2023 14:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ДПСУ розповіли, скільки "вагнерівців" перебувають в Білорусі
"Вагнерівець". Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Зараз у Білорусі перебувають близько тисячі найманців ПВК "Вагнер". Розвідка України уважно стежить за ситуацію по той бік кордону.

Про це повідомляє речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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Демченко наголосив, що найманці ПВК не затримались на території Білорусі. За його словами, це вигідна ситуація для України.

У ДПСУ розповіли, що станом на сьогодні, 24 вересня, на території Білорусі перебуває менше тисячі "вагнерівців".

"Як пам'ятаємо, їхня кількість коливалася в районі 6000, коли вони почали активно прибувати на територію Білорусі. За всім, що відбувається по той бік кордону і на території Білорусі, і на території Росії, пильно стежать підрозділи розвідки", — додав Демченко.

Нагадаємо, колишні ув'язнені, які були завербовані в ПВК "Вагнер", Максим Зеленов та Олексій Чернявський, розповіли про злочинні накази Євгена Пригожина. Ватажок казав кидати гранати в житлові будинки та добивати цивільних.

Також ми писали, що Польща, Литва та Латвія розглядають можливість закриття своїх кордонів із Білоруссю у разі екстреної ситуації. Країни підуть на такий крок, якщо найманці ПВК "Вагнера" залишаться у Білорусі.

Додамо, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов має сумніви, що лідер ПВК "Вагнер" Євген Пригожин справді мертвий. За його словами, наразі зарано говорити про вбивство ватажка "вагнерівців".

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