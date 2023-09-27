В дронах-камикадзе РФ обнаружили компоненты с Запада: Украина отправила партнерам доказательства

Воин бригады Рыцарей Зимнего Похода со сбитым дроном. Иллюстративное фото: Армия.Inform

В дронах иранского производства Shahed-131 и Shahed-136 были обнаружены компоненты из стран Запада. Украина уже разослала документ, подтверждающий это, западным партнерам.

Об этом пишет The Guardian.

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Что известно о документе

Украина обнаружила в дронах, из которых РФ обстреливает мирные города, немало западных компонентов. Они попали в руки Ирана в обход санкций. Украина разослала партнерам документ, в котором на 47 страницах зафиксированы производные составляющих иранского оружия.

"Среди производителей — компании со штаб-квартирами в странах, которые задействовали санкции: США, Швейцарии, Германии, Канаде, Японии, Польши… Иранское производство беспилотников адаптировалось и преимущественно использует доступные коммерческие компоненты, поставки которых недостаточно контролируются или не контролируются вовсе", — говорится в документе.

В дронах Shahed-131 обнаружили 52 компонента западного производства, а в Shahed-136 — 57. К тому же в документе сказано, что немало дронов произведено на заводах в РФ. Это может свидетельствовать о том, что Иран самостоятельно не справляется с российскими аппетитами. Так, в Татарстане запускают производство дронов, к которім Иран будет поставлять запчасти.

К тому же маркировку на дронах уничтожают. На смену названию "шахед" внедрили "герань".

Напомним, в Иране модифицировали дроны-камикадзе Shahed-136.

Также недавно Шойгу лично прибыл в Иран, чтобы просить больше оружия.