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У дронах-камікадзе РФ виявили компоненти із Заходу: Україна надіслала партнерам докази

27 вересня 2023 17:15
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
У дронах-камікадзе РФ виявили компоненти із Заходу: Україна надіслала партнерам докази
Воїн бригади Лицарів Зимового Походу із збитим дроном. Ілюстративне фото: Армія.Inform
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У дронах іранського виробництва Shahed-131 та Shahed-136 виявили компоненти з країн Заходу. Україна вже розіслала документ, який це засвідчує, західним партнерам.

Про це пише The Guardian.  

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Що відомо про документ

Україна виявила у дронах, якими РФ обстрілює мирні міста, чимало західних компонентів. Вони потрапили у руки Ірану в обхід санкцій. Тож Україна розіслала партнерам документ, у якому на 47 сторінках зафіксовано похідні складників іранської зброї. 

"Серед виробників — компанії зі штаб-квартирами у країнах, які запровадили санкції: США, Швейцарії, Німеччині, Канаді, Японії, Польщі… Іранське виробництво безпілотників адаптувалося і переважно використовує доступні комерційні компоненти, постачання яких недостатньо контролюється або не контролюється зовсім", — йдеться у документі.

У дронах Shahed-131 виявили 52 компоненти західного виробництва, а у Shahed-136 — 57. До того ж у документі сказано, що чимало дронів виготовлено на заводах у РФ. Це може свідчити про те, що Іран самостійно не справляється з російськими апетитами. Так, у Татарстані запускають виробництво дронів, до якого Іран постачатиме запчастини. 

До того ж маркування на дронах знищують. На зміну назві "шахед" впровадили "герань". 

Нагадаємо, в Ірані модифікували дрони-камікадзе Shahed-136.

Також нещодавно Шойгу особисто прибув до Ірану, щоб просити більше зброї.

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