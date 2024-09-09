Ярослав "Локи" Олейник вместе с женой погиб в ДТП — когда состоится прощание

Ярослав "Локи" Олейник на фронте. Фото: Facebook Ярослав Олейник

В ДТП вместе со своей женой Ниной погиб советник главы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Ярослав "Локи" Олейник. Авария произошла 8 сентября, в воскресенье, а прощание с защитником Украины состоится в Михайловском соборе Киева 10 сентября в 12 часов, во вторник.

Об этом в своем Facebook сообщила Анна Гвоздяр, заместитель министра по вопросам стратегических отраслей.

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Ярослав "Локи" Олейник с разведывательным дроном. Фото: Facebook Ярослав Олейник

"Локи" воевал в составе ВСУ в Киевской, Черниговской, Харьковской областях. Внес свой вклад и в фонд "Вернись живым". Там он занимался развитием украинской ветки беспилотников.

Свой боевой путь он начал в 2017 году со службы в ВСУ в подразделении "Аэроразведка". Там он научился управлять разведывательными дронами, причем овладевал наукой прямо во время выполнения боевых задач.

Уже потом в фонде "Вернись живым" Ярослав обучил новую генерацию операторов дронов.

"Ярослав был непревзойденным специалистом, достойным человеком, хорошим другом. Вся команда Минстратегпрома приносит искренние соболезнования родным и близким Ярослава. Мы в скорби вместе с вами", — отмечается в сообщении МинСтратегПрома .