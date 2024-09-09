Ярослав "Локі" Олійник разом з дружиною загинув у ДТП — коли відбудеться прощання

Ярослав "Локі" Олійник на фронті. Фото: Facebook Ярослав Олійник

Під час ДТП разом зі своєю дружиною Ніною загинув радник голови Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості Ярослав "Локі" Олійник. Аварія сталась 8 вересня, у неділю, а прощання з захисником України відбудеться у Михайлівському соборі Києва 10 вересня о 12 годині, у вівторок.

Про це у своєму Facebook повідомила Ганна Гвоздяр, заступниця міністра з питань стратегічних галузей.

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Ярослав "Локі" Олійник з розвідувальним дроном. Фото: Facebook Ярослав Олійник

"Локі" воював у складі ЗСУ на Київщині, Чернігівщині, Харківщині. Зробив свій внесок і у фонд "Повернись живим". Там він займався розвитком української галузі безпілотників.

Свій бойовий шлях він почав у 2017 році почав зі служби в ЗСУ в підрозділі "Аеророзвідка". Там він навився керувати розвідувальними дронами, причому опановував науку прямо під час виконання бойових завдань.

Вже потім у фонді "Повернись живим" Ярослав навчив нову генерацію операторів дронів.

"Ярослав був неперевершеним фахівцем, гідною людиною, хорошим другом. Уся команда Мінстратегпрому приносить щирі співчуття рідним і близьким Ярослава. Ми в скорботі разом з вами", — зазначається в повідомленні МінСтратегПрому.