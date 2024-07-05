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В Генпрокуратуре рассказали о массовых преступлениях РФ в Украине

5 июля 2024 19:46
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Массовые преступления РФ в Украине - комментарий Генпрокурора - новости Украины
Андрей Костин. Фото: FB/Офис Генпрокурора Украины
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Россия разрушила, повредила и разграбила более 1080 украинских культурных и исторических памятников. В целом ограбление украинских музеев может быть самой коллективной кражеq произведений искусства со времен Второй мировой войны в Европе.

Об этом на конференции "Защита культурного наследия и противодействие культурному истиранию в вооруженном конфликте" сказал Генпрокурор Андрей Костин.

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По его словам, Россия уже не один век пытается уничтожить украинскую культуру и стереть украинскую идентичность. За время полномасштабного вторжения она захватила объекты всемирного наследия в Крыму, обстреляла архитектуру Одессы и Львова, ракетными ударами уничтожила музеи Скороводы и Шухевича, ограбила музеи в Херсоне и Мариуполе. А на оккупированных территориях РФ запрещает образование и уничтожает украинские учебники.

"Чтобы эффективно расследовать преступления культурного наследия в Офисе генпрокурора создано специальное подразделение. В настоящее время расследуется более 70 таких производств, которые носят комплексный характер. Россия системно уничтожает объекты культурного наследия, пытаясь оставить нас нашей истории. Именно так и выглядит геноцид", — уточнил. Костин.

По его словам, в целом массовый характер всех преступлений РФ на территории Украины позволяет говорить о преступлениях против человечности и как элементе преступлений геноцида. Ведь, кроме всего прочего, РФ системно ежедневно убивает украинских граждан, украла и похищает тысячи украинских детей, пытаясь оставить Украину будущего.

Напомним, парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию, где официально признала российскую агрессию геноцидом украинского народа и необходимость полной деколонизации страны-агрессора. Соответствующее решение было принято на заседании в Бухаресте.

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