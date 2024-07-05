Масові злочини РФ в Україні - коментар Генпрокурора - новини України

Андрій Костін. Фото: FB/Офіс Генпрокурора України

Росія зруйнувала, пошкодила і розграбувала понад 1080 українських культурних та історичних пам’яток. Загалом пограбування українських музеїв може бути найбільшою колективною крадіжкою творів мистецтва з часів Другої світової війни у Європі.

Про це на конференції "Захист культурної спадщини та протидія культурному стиранню у збройному конфлікті" сказав Генпрокурор Андрій Костін.

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За його словами, Росія вже не одне століття намагається знищити українську культуру та стерти українську ідентичність. За час повномасштабного вторгнення вона захопила об’єкти всесвітньої спадщини в Криму, обстріляла архітектуру Одеси та Львова, ракетними ударами знищила музеї ім.Скороводи та Шухевича, пограбувала музеї у Херсоні та Маріуполі. А на окупованих територіях РФ забороняє українську освіту та знищує українські підручники.

"Щоби ефективно розслідувати злочини культурної спадщини в Офісі генпрокурора створено спеціальний підрозділ. Наразі розслідується більше 70 таких проваджень, які мають комплексний характер. Росія системно знищує об’єкти культурної спадщини, намагаючись лишити нас нашої історії. Саме так і виглядає геноцид", — уточнив Костін.

За його словами, в цілому масовий характер усіх злочинів РФ на території України дозволяє говорити про злочини проти людяності і як елемент злочинів геноциду. Адже окрім всього іншого РФ системно щодня вбиває українських громадян, вкрала і викрадає тисячі українських дітей, намагаючись лишити Україну майбутнього.

Нагадаємо, парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію, де офіційно визнала російську агресію геноцидом українського народу, та необхідність повної деколонізації країни-агресора. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні у Бухаресті.

