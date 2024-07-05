Масові злочини РФ в Україні - коментар Генпрокурора - новини України

У Генпрокуратурі розповіли про масові злочини РФ в Україні
Росія зруйнувала, пошкодила і розграбувала понад 1080 українських культурних та історичних пам’яток. Загалом пограбування українських музеїв може бути найбільшою колективною крадіжкою творів мистецтва з часів Другої світової війни у Європі.
Про це на конференції "Захист культурної спадщини та протидія культурному стиранню у збройному конфлікті" сказав Генпрокурор Андрій Костін.
За його словами, Росія вже не одне століття намагається знищити українську культуру та стерти українську ідентичність. За час повномасштабного вторгнення вона захопила об’єкти всесвітньої спадщини в Криму, обстріляла архітектуру Одеси та Львова, ракетними ударами знищила музеї ім.Скороводи та Шухевича, пограбувала музеї у Херсоні та Маріуполі. А на окупованих територіях РФ забороняє українську освіту та знищує українські підручники.
"Щоби ефективно розслідувати злочини культурної спадщини в Офісі генпрокурора створено спеціальний підрозділ. Наразі розслідується більше 70 таких проваджень, які мають комплексний характер. Росія системно знищує об’єкти культурної спадщини, намагаючись лишити нас нашої історії. Саме так і виглядає геноцид", — уточнив Костін.
За його словами, в цілому масовий характер усіх злочинів РФ на території України дозволяє говорити про злочини проти людяності і як елемент злочинів геноциду. Адже окрім всього іншого РФ системно щодня вбиває українських громадян, вкрала і викрадає тисячі українських дітей, намагаючись лишити Україну майбутнього.
Нагадаємо, парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію, де офіційно визнала російську агресію геноцидом українського народу, та необхідність повної деколонізації країни-агресора. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні у Бухаресті.
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