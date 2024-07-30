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В Генштабе подтвердили удар по российской нефтебазе в Курской области России

30 июля 2024 17:37
Катерина Османская - Редактор
Удар по нефтебазе в Курской области России— в Генштабе подтвердили атаку
Взрыв в Курской области РФ. Фото: скриншот
Катерина Османская - Редактор

Служба безопасности во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны 30 июля нанесла удар по нефтебазе врага в населенном пункте Возы, Курской области России. В результате атаки вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВС во вторник, 30 июля.

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Удар по нефтебазе в Курской области

"Продолжается слаженная работа Сил обороны Украины: нанесен удар по очередному стратегическому объекту российских оккупантов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня ночью успешно поражена нефтебаза врага "Логистический центр №43" в населенном пункте Возы, Курская область РФ. По данным разведки, в результате атаки на объекте противника возник пожар.

В ведомстве подчеркнули, что удар нанесен силами и средствами Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Более подробная информация о последствиях поражения нефтебазы пока уточняется.

"Силы обороны и дальше будут принимать все возможные меры для подрыва военно-экономического потенциала российских оккупантов, чтобы заставить их прекратить вооруженную агрессию против Украины. Продолжение следует..." — отметили в Генштабе.

удар по нефтебазе РФ 30 июля
Скриншот сообщения Генштаба

Напомним, ночью 30 июля, в российском Курске прогремели громкие взрывы. Местные власти заявили об атаке и сбитии ракет.

Добавим, что в субботу, 13 июля, раздавались взрывы и в Ростовской области. Там беспилотники СБУ попали в важный объект.

ВСУ обстрелы Генштаб ВСУ Россия

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