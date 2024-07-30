Вибух у Курській області РФ. Фото: скриншот

Служба безпеки у взаємодії з іншими складовими Сил оборони 30 липня завдала удару по нафтобазі ворога в населеному пункті Вози, Курської області Росії. Внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вівторок, 30 липня.

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"Триває злагоджена робота Сил оборони України: завдано удару по черговому стратегічному об’єкту російських окупантів", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні вночі успішно уражено нафтобазу ворога "Логістичний центр №43" в населеному пункті Вози, Курська область РФ. За даними розвідки, внаслідок атаки на об’єкті противника виникла пожежа.

У відомстві наголосили, що удар завдано силами і засобами Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Більш детальна інформація щодо наслідків ураження нафтобази наразі уточнюється.

"Сили оборони і надалі вживатимуть всіх можливих заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російських окупантів, щоб змусити їх припинити збройну агресію проти України. Далі буде…" — відмітили у Генштабі.

Скриншот допису Генштаба

Нагадаємо, вночі 30 липня, у російському Курську прогриміли гучні вибухи. Місцева влада заявила про атаку і збиття ракет.

Додамо, що в суботу, 13 липня, лунали вибухи й у Ростовській області. Там безпілотники СБУ поцілили в важливий об'єкт.