У Генштабі підтвердили удар по російській нафтобазі у Курській області Росії
Служба безпеки у взаємодії з іншими складовими Сил оборони 30 липня завдала удару по нафтобазі ворога в населеному пункті Вози, Курської області Росії. Внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вівторок, 30 липня.
Удар по нафтобазі в Курській області
"Триває злагоджена робота Сил оборони України: завдано удару по черговому стратегічному об’єкту російських окупантів", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що сьогодні вночі успішно уражено нафтобазу ворога "Логістичний центр №43" в населеному пункті Вози, Курська область РФ. За даними розвідки, внаслідок атаки на об’єкті противника виникла пожежа.
У відомстві наголосили, що удар завдано силами і засобами Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
Більш детальна інформація щодо наслідків ураження нафтобази наразі уточнюється.
"Сили оборони і надалі вживатимуть всіх можливих заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російських окупантів, щоб змусити їх припинити збройну агресію проти України. Далі буде…" — відмітили у Генштабі.
Нагадаємо, вночі 30 липня, у російському Курську прогриміли гучні вибухи. Місцева влада заявила про атаку і збиття ракет.
Додамо, що в суботу, 13 липня, лунали вибухи й у Ростовській області. Там безпілотники СБУ поцілили в важливий об'єкт.
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