В Генштабе рассказали, чем и сколько раз оккупанты обстреляли Украину в течение суток

"Грады" стреляют по позициям врага. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Начались 569 сутки полномасштабного вторжения России на территорию Украины. За сутки произошло 25 боевых столкновений. Также враг снова атаковал Украину, есть пострадавшие.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Обстрелы оккупантами позиций ВСУ и Украины

Отмечается, что оккупанты нанесли два ракетных и 59 авиационных ударов, совершили 56 обстрелов с РСЗО как по позициям ВСУ, так и по гражданским объектам Украины.

Украинские защитники на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"Вчера оккупанты атаковали Украину 22 дронами-камикадзе типа Shahed-136/131, из которых 17 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили припортовые, частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.

Украинские военные на танке. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Более того, оккупанты нанесли авиационные удары по следующим населенным пунктам:

Стрелечья, Плетеновка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области;

Надия, Новоегоровка Луганской области;

Клещеевка, Красногоровка, Водяное, Пречистовка, Новомайорское, Урожайное, Старомайорское Донецкой области;

Малая Токмачка и Работино Запорожской области.

В Генштабе добавили, что "под артиллерийским огнем оказались около 100 населенных пунктов", в частности речь идет о Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Украинский военный настраивает миномет. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Источник: facebook.com/GeneralStaff.ua

Атака РФ на Украину сегодня утром, 15 сентября

Напомним, что сильные взрывы слышны в Хмельницкой области сегодня утром, 15 сентября. РФ не прекращает терроризировать мирное население Украины, пытаясь атаковать наше государство с помощью беспилотников.

Также мы писали, что враг пытался нанести удар по Винницкой области сегодня, 15 сентября. В регионе гремели мощные взрывы, опасность атаки продолжалась долго.

Добавим, что сегодня ночью, 15 сентября, около 4:30 взрывы были слышны в Кировоградской области. Предварительно силы ПВО сбивали вражеские БпЛА. Опасность повторного удара по региону оставалась долго.