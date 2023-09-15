В Генштабе рассказали, чем и сколько раз оккупанты обстреляли Украину в течение суток
Начались 569 сутки полномасштабного вторжения России на территорию Украины. За сутки произошло 25 боевых столкновений. Также враг снова атаковал Украину, есть пострадавшие.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Обстрелы оккупантами позиций ВСУ и Украины
Отмечается, что оккупанты нанесли два ракетных и 59 авиационных ударов, совершили 56 обстрелов с РСЗО как по позициям ВСУ, так и по гражданским объектам Украины.
"Вчера оккупанты атаковали Украину 22 дронами-камикадзе типа Shahed-136/131, из которых 17 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили припортовые, частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.
Более того, оккупанты нанесли авиационные удары по следующим населенным пунктам:
- Стрелечья, Плетеновка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области;
- Надия, Новоегоровка Луганской области;
- Клещеевка, Красногоровка, Водяное, Пречистовка, Новомайорское, Урожайное, Старомайорское Донецкой области;
- Малая Токмачка и Работино Запорожской области.
В Генштабе добавили, что "под артиллерийским огнем оказались около 100 населенных пунктов", в частности речь идет о Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.
Атака РФ на Украину сегодня утром, 15 сентября
Напомним, что сильные взрывы слышны в Хмельницкой области сегодня утром, 15 сентября. РФ не прекращает терроризировать мирное население Украины, пытаясь атаковать наше государство с помощью беспилотников.
Также мы писали, что враг пытался нанести удар по Винницкой области сегодня, 15 сентября. В регионе гремели мощные взрывы, опасность атаки продолжалась долго.
Добавим, что сегодня ночью, 15 сентября, около 4:30 взрывы были слышны в Кировоградской области. Предварительно силы ПВО сбивали вражеские БпЛА. Опасность повторного удара по региону оставалась долго.