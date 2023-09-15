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У Генштабі розповіли, чим та скільки разів окупанти обстріляли Україну впродовж доби

15 вересня 2023 07:09
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Генштабі розповіли, чим та скільки разів окупанти обстріляли Україну впродовж доби
"Гради" стріляють по позиціях ворога. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Розпочалась 569 доба повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Упродовж доби відбулося 25 бойових зіткнень. Також ворог знову атакував Україну, є постраждалі.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Обстріли окупантами позицій ЗСУ та України

Зазначається, що окупанти завдали два ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснили 56 обстрілів з РСЗВ як по позиціях ЗСУ, так і по цивільних об’єктах України.

Українські захисники на передовій
Українські захисники на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"Вчора окупанти атакували Україну 22 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнала припортова інфраструктура, приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", — йдеться в повідомленні. 

Українські військові на техніці
Українські військові на танку. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Щобільше, окупанти завдали авіаційних ударів по таких населених пунктах:

  • Стрілеча, Плетенівка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області;
  • Надія, Новоєгорівка Луганської області;
  • Кліщіївка, Красногорівка, Водяне, Пречистівка, Новомайорське, Урожайне, Старомайорське Донецької області;
  • Мала Токмачка та Роботине Запорізької області.

У Генштабі додали, що "під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів", зокрема йдеться про Харківську, Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.

Український військовий налаштовує міномет
Український військовий налаштовує міномет. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Ранкове зведення Генштабу ЗСУ
Ранкове зведення Генштабу ЗСУ. Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Атака РФ на Україну сьогодні зранку, 15 вересня

Нагадаємо, що сильні вибухи чути в Хмельницькій області сьогодні зранку, 15 вересня. РФ не припиняє тероризувати мирне населення України, намагаючись атакувати нашу державу за допомогою безпілотників.

Також ми писали, що ворог намагався завдати удару по Вінницькій області сьогодні, 15 вересня. В регіоні гриміли потужні вибухи, небезпека атаки тривала довго.

Додамо, що сьогодні вночі, 15 вересня, близько 4:30 вибухи було чути в Кіровоградській області. Попередньо сили ППО збивали ворожі БпЛА. Небезпека повторного удару в регіоні залишалася довго.

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