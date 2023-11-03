В Генштабе рассказали, сколько раз в сутки ВСУ ударили по оккупантам — потери врага

Украинские военные стреляют. Фото: Генштаб ВСУ

Начались 618 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Враг продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Удары по оккупантам

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два по зенитно-ракетным комплексам противника.

"Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию РЭБ, состав боеприпасов, 8 артиллерийских средств, а также другую важную цель противника", — говорится в сообщении.

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Удары по Украине

За прошедшие сутки произошло 50 боевых столкновений. Всего враг нанес семь ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 93 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — рассказали в Генштабе.

Украинские военные на танке. Фото: Генштаб ВСУ

Кроме того, в ночь на 3 ноября, российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 38 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131" и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 24 ударных БпЛА и одна ракета Х-59.

Скриншот поста Генштаба

Скриншот поста Генштаба

Напомним, что контрнаступление Вооруженных сил Украины должно быстрее продвигаться и длиться около четырех месяцев. Однако военные столкнулись с рядом проблем, и, по всей вероятности, война зашла в тупик.