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У Генштабі розповіли, скільки разів за добу ЗСУ вдарили по окупантах — втрати ворога

3 листопада 2023 07:29
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Генштабі розповіли, скільки разів за добу ЗСУ вдарили по окупантах — втрати ворога
Українські військові стріляють. Фото: Генштаб ЗСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Розпочалася 618 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Ворог продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Удари по окупантах

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два — по зенітно-ракетних комплексах противника.

"Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ, склад боєприпасів, 8 артилерійських засобів, а також іншу важливу ціль противника", — йдеться у повідомленні.

ЗСУ
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Удари по Україні

Протягом минулої доби відбулося 50 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав сім ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", — розповіли у Генштабі.

ЗСУ
Українські військові на танку. Фото: Генштаб ЗСУ

Крім того, в ніч на 3 листопада, російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 38 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 24 ударних БпЛА та одну ракету Х-59.

Скриншот допису Генштабу
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Скриншот допису Генштабу

Нагадаємо, що контрнаступ Збройних сил України мав би швидше просуватися та тривати близько чотирьох місяців. Однак військові зіткнулися з низкою проблем, і, ймовірно, війна зайшла в глухий кут.

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