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В ГУР объяснили, может ли Украина атаковать ответные энергообъекты РФ зимой

22 октября 2023 18:15
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В ГУР объяснили, может ли Украина атаковать ответные энергообъекты РФ зимой
Представитель ГУР Андрей Юсов. Фото: УНИАН
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский на днях в своем обращении упомянул, что Украине следует готовиться к непростой зиме. Так, Украина получает новые средства и возможности для противодействия российским ударам.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью Эспрессо.

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"Продолжается полномасштабная война, продолжается столкновение по всей линии фронта, враг не изменил ни тактику, ни собственно свои какие-либо цели и приоритеты. Мы имеем дело с врагом, который регулярно атакует гражданскую инфраструктуру и, собственно, несмотря на какие-то сказки и бред о демилитаризации и тд, атаки рашистов происходят в первую очередь по гражданской инфраструктуре и потери в первую очередь среди гражданского населения", — сказал Юсов.

По его словам, вполне логично ожидать и готовиться к продолжению таких ударов этой зимой.

"Это значит, что и мы также готовимся, получаем новые средства и возможности для противодействия, в том числе как было анонсировано военно-политическим руководством, если такие удары будут наноситься, обязательно будет возмездие", — отметил представитель ГУР.

Напомним, что с начала полномасштабной войны к имеющимся у Украины средствам ПВО добавились системы западного производства. Сейчас удается сбивать в среднем около 70 процентов целей.

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