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У ГУР пояснили, чи може Україна атакувати у відповідь енергооб'єкти РФ взимку

22 жовтня 2023 18:15
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У ГУР пояснили, чи може Україна атакувати у відповідь енергооб'єкти РФ взимку
Представник ГУР Андрій Юсов. Фото: УНІАН
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський днями у своєму зверненні згадав, що Україні слід готуватися до непростої зими. Так, Україна отримує нові засоби та можливості для протидії російським ударам.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в інтерв'ю Еспресо.

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"Триває повномасштабна війна, триває зіткнення по всій лінії фронту, ворог не змінив ні тактику, ні власне свої якісь цілі та пріоритети. Ми маємо справу з ворогом, який регулярно атакує цивільну інфраструктуру і, власне, попри якісь казки та маячню про демілітаризацію і так далі, атаки рашистів відбуваються насамперед по цивільній інфраструктурі і втрати насамперед серед цивільного населення", — сказав Юсов.

За його словами, цілком логічно очікувати та готуватися до продовження таких ударів цієї зими.

"Це означає, що і ми також готуємося, отримуємо нові засоби та можливості для протидії, в тому числі як було анонсовано воєнно-політичним керівництвом, якщо такі удари будуть завдаватися, обов'язково буде відплата", — зазначив представник ГУР.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни до наявних в України засобів ППО додалися системи західного виробництва. Зараз вдається збивати в середньому близько 70% цілей. 

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