Россияне в Сирии – что известно

Россияне бегут из Сирии. Фото: скриншот с видео

Российские военные пьянствуют и мародерят в сирийском Тартусе. Так они ожидают эвакуации из страны.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в четверг, 12 декабря.

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Что известно о российских военных в Тартусе

Российский военный контингент в Сирии продолжает эвакуацию из баз в Тартусе и Хмеймими. Остатки подразделений из самых отдаленных регионов страны сосредотачиваются в этих местах перед вывозом.

Хаос на местах сбора

Войска РФ, которые уже добрались до пунктов эвакуации, ведут себя крайне недисциплинированно. По сообщениям ГУР, солдаты часто устраивают попойки и занимаются мародерством, создавая напряженную ситуацию как среди местного населения, так и в рядах самого контингента.

Эвакуация техники и личного состава

Ежедневно между авиабазой Хмейм и российскими аэродромами курсирует 4-5 военно-транспортных самолетов, вывозя личный состав и технику.

Для перевозки вооружения в морскую базу в Тартусе привлечены корабли "Иван Грен" и "Александр Отраковский". Сейчас они находятся в Норвежском море и готовятся к проходу в Ла-Маншем.

К операции по вывозу военной техники также подключены сухогрузы "Sparta" и "Sparta II". Одно из них отправилось из Балтийска, другое — из Санкт-Петербурга.

Ремонт техники после Сирии

По приказу командующего контингентом генерал-полковника Александра Чайка вывезенная из Сирии техника должна быть отремонтирована для дальнейшего использования.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что режимы Башара Асада в Сирии и Владимира Путина в России базируются на насилии и репрессиях.

Также в ГУР сообщалось, что Россия активно выводит свой военный контингент из Сирии.