Росіяни у Сирії - що відомо

Росіяни втікають з Сирії. Фото: скриншот з відео

Російські військові пиячать і мародерять у сирійському Тартусі. Так вони очікують на евакуацію з країни.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у четвер, 12 грудня.

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Що відомо про російських військових у Тартусі

Російський військовий контингент у Сирії продовжує евакуацію з баз у Тартусі та Хмеймімі. Залишки підрозділів із найвіддаленіших регіонів країни зосереджуються в цих місцях перед вивезенням.

Хаос на місцях збору

Війська РФ, які вже дісталися до пунктів евакуації, поводяться вкрай недисципліновано. За повідомленнями ГУР, солдати часто влаштовують пиятики та займаються мародерством, створюючи напружену ситуацію як серед місцевого населення, так і в лавах самого контингенту.

Евакуація техніки та особового складу

Щодня між авіабазою Хмеймім та російськими аеродромами курсує 4–5 військово-транспортних літаків, вивозячи особовий склад і техніку.

Для перевезення озброєння до морської бази в Тартусі залучені кораблі "Іван Грєн" і "Александр Отраковскій". Зараз вони перебувають у Норвезькому морі та готуються до проходу Ла-Маншем.

До операції з вивезення військової техніки також долучені суховантажні судна Sparta та Sparta II. Одне з них вирушило з Балтійська, інше — із Санкт-Петербурга.

Ремонт техніки після Сирії

За наказом командувача контингентом генерал-полковника Олександра Чайка, вивезена з Сирії техніка має бути відремонтована для подальшого використання.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що режими Башара Асада в Сирії та Володимира Путіна в Росії базуються на насильстві та репресіях.

Також у ГУР повідомляли, що Росія активно виводить свій військовий контингент із Сирії.