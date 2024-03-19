В ГУР заявили, что в России усиливается недовольство действиями Путина
В России наблюдается растущая усталость среди граждан от путинского режима. В частности, от последствий начатой диктатором Путиным войны против Украины.
Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона во вторник, 19 марта.
Последствия войны на настроении россиян
Он утверждает, что россияне все больше ощущают последствия распространяющегося и на территорию России конфликта.
Он также отметил, что происшествия в Белгородской и Курской областях, инциденты на производственных объектах, нефтеперерабатывающих заводах и военных учреждениях, а также возвращение в Россию раненых и погибших военных из Украины, повлияют на ситуацию в стране.
Эти события способствуют накоплению недовольства действиями правительства, что может иметь длительные последствия.
Напомним, что Буданов резко отреагировал на результат Путина на президентских выборах РФ.
Ранее мы сообщали, что в ГУР опровергли фейк российской пропаганды о якобы сбитии вертолета Black Hawk.
Также мы писали, что СМИ посчитали, сколько голосов на выборах за Путина "вбросили" мошенническим методом.
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