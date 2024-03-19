Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У ГУР заявили, що в Росії посилюється невдоволення діями Путіна arrow

У ГУР заявили, що в Росії посилюється невдоволення діями Путіна

19 березня 2024 15:08
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У ГУР заявили, що в Росії посилюється невдоволення діями Путіна
Представник ГУР МО України Андрій Юсов. Фото: dialog.ua|
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У Росії спостерігається зростаюча втома серед громадян від путінського режиму. Зокрема, від наслідків розпочатої диктатором Путіним війни проти України.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у ефірі телемарафону у вівторок, 19 березня.

Читайте також:

Наслідки війни на настрої росіян

Він стверджує, що росіяни все більше відчувають наслідки конфлікту, який розповсюджується і на територію Росії.

Він також зазначив, що події в Бєлгородській та Курській областях, інциденти на виробничих об’єктах, нафтопереробних заводах та військових установах, а також повернення в Росію поранених і загиблих військових з України, матимуть вплив на ситуацію в країні.

Ці події сприяють накопиченню невдоволення діями уряду, що може мати довготривалі наслідки.

Нагадаємо, що Буданов різко відреагував на результат Путіна на президентських виборах РФ.

Раніше ми повідомляли, що у ГУР спростували фейк російської пропаганди про нібито збиття гелікоптера Black Hawk.

Також ми писали, що ЗМІ порахували, скільки голосів на виборах за Путіна "вкинули" шахрайським методом.

війна
володимир путін
росіяни
ГУР
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися