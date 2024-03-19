У ГУР заявили, що в Росії посилюється невдоволення діями Путіна

Представник ГУР МО України Андрій Юсов. Фото: dialog.ua|

У Росії спостерігається зростаюча втома серед громадян від путінського режиму. Зокрема, від наслідків розпочатої диктатором Путіним війни проти України.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у ефірі телемарафону у вівторок, 19 березня.

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Він стверджує, що росіяни все більше відчувають наслідки конфлікту, який розповсюджується і на територію Росії.

Він також зазначив, що події в Бєлгородській та Курській областях, інциденти на виробничих об’єктах, нафтопереробних заводах та військових установах, а також повернення в Росію поранених і загиблих військових з України, матимуть вплив на ситуацію в країні.

Ці події сприяють накопиченню невдоволення діями уряду, що може мати довготривалі наслідки.

Нагадаємо, що Буданов різко відреагував на результат Путіна на президентських виборах РФ.

Раніше ми повідомляли, що у ГУР спростували фейк російської пропаганди про нібито збиття гелікоптера Black Hawk.

Також ми писали, що ЗМІ порахували, скільки голосів на виборах за Путіна "вкинули" шахрайським методом.