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В ЕС назвали общую сумму оказанной военной помощи Украине

13 ноября 2023 16:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В ЕС назвали общую сумму оказанной военной помощи Украине
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

С начала полномасштабного вторжения Европейский Союз уже предоставил Украине военную помощь на 27 млрд евро. Там планируют продолжать свою поддержку, потому что война в Украине обостряется.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед началом заседания Совета ЕС в Брюсселе, пишет Укринформ.

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"На фоне событий на Ближнем Востоке… нельзя забывать об Украине, где продолжается борьба. Киев уже снова бомбят, Россия атакует гражданские суда в Черноморском коридоре, которые транспортируют зерно. Наша поддержка растет. Я могу сказать вам, что наша помощь для Украины достигла 27 миллиардов военной поддержки", — сказал Боррель.

По его словам, это самая большая стоимость помощи, которую ЕС когда-либо оказывал.

Глава дипломатии отметил, что в ЕС продолжают тренировать украинских солдат и продолжают "стоять рядом с Украиной".

Отвечая на вопрос журналистов относительно того, будет ли ситуация на Ближнем Востоке влиять на поддержку ЕС для Украины, Боррель заявил, что эти два конфликта полностью разные.

"Оба конфликта полностью разные по природе. В любом случае, это вряд ли возможно — сравнивать то, что происходит в Украине и что происходит в Газе. Но очевидно, что существующие в мире подходы должны очень внимательно учитываться, чтобы избежать обвинений в двойных стандартах", — добавил он.

Напомним, что глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что помощь Украине от Соединенных Штатов Америки может уменьшиться. По его словам, на фоне этого страны ЕС должны быть готовы продолжать поддерживать Киев.

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