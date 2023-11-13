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У ЄС назвали загальну суму наданої військової допомоги Україні

13 листопада 2023 16:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У ЄС назвали загальну суму наданої військової допомоги Україні
Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

З початку повномасштабного вторгнення Європейський Союз вже надав Україні військової допомоги на 27 млрд євро. Там планують продовжувати свою підтримку, бо війна в Україні загострюється. 

Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель перед початком засідання Ради ЄС у Брюсселі, пише Укрінформ.

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"На тлі подій на Близькому Сході… не можна забувати про Україну, де продовжується боротьба. Київ уже знову бомбардують, Росія атакує цивільні судна у Чорноморському коридорі, які транспортують зерно. Наша підтримка зростає. Я можу сказати вам, що наша допомога для України сягнула 27 мільярдів військової підтримки", — сказав Боррель.

За його словами, це найбільша вартість допомоги, яку ЄС будь-коли надавав.

Голова дипломатії зазначив, що в ЄС продовжують тренувати українських солдатів та продовжують "стояти поряд з Україною".

Відповідаючи на запитання журналістів щодо того, чи ситуація на Близькому Сході впливатиме на підтримку ЄС для України, Боррель заявив, що ці два конфлікти є повністю різними.

"Обидва конфлікти є повністю різними за природою. У будь-якому випадку це навряд чи можливо — порівнювати, що відбувається в Україні та що відбувається в Газі. Але очевидно, що підходи, що існують у світі, мають дуже уважно враховуватися, щоб уникнути звинувачень у подвійних стандартах", — додав він.

Нагадаємо, що голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що допомога Україні від Сполучених Штатів Америки може зменшитись. За його словами, на тлі цього країни ЄС повинні бути готовими продовжувати підтримувати Київ.

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