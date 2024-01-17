В Канаде показали, как обучают украинских боевых медиков

Канадские и украинские военные. Фото: Joint Task Force – Ukraine

Канадские военные проводят обучение для украинских военных медиков, фокусируясь на приобретении навыков выживания в боевых условиях. Это стало возможным в рамках миссии UNIFIER.

Об этом было объявлено в социальных сетях канадской тренировочной миссии.

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Канадские военные обучают украинских боевых медиков

🇺🇦 медиків Збройних сил Канади, які беруть участь в операції #ОпЮНІФАЄР в рамках медичного навчального підрозділу, інструктують українських бійців під час польського тренування з бойової медичної підготовки з акцентом на виживання в умовах бойових дій. pic.twitter.com/u1APsOF4N0 — CAF with Ukraine (@CAFwithUkraine) January 16, 2024

В сообщении говорится, что канадские армейские медработники, задействованные в миссии UNIFIER, проводят занятия для украинских солдат в рамках полевых учений по боевой медицине, акцентируя внимание на техниках выживания во время военных действий.

Напомним, что Канада будет активно помогать Украине для будущего вступления в Европейский Союз. Также страна будет склонять международных партнеров к такой помощи.

Кроме того, Украина еще не получила ЗРК NASAMS, которые Канада пообещала нашему государству год назад. Пока неизвестны точные сроки, когда это произойдет.