В Канаде показали, как обучают украинских боевых медиков
Канадские военные проводят обучение для украинских военных медиков, фокусируясь на приобретении навыков выживания в боевых условиях. Это стало возможным в рамках миссии UNIFIER.
Об этом было объявлено в социальных сетях канадской тренировочной миссии.
Канадские военные обучают украинских боевых медиков
🇺🇦 медиків Збройних сил Канади, які беруть участь в операції #ОпЮНІФАЄР в рамках медичного навчального підрозділу, інструктують українських бійців під час польського тренування з бойової медичної підготовки з акцентом на виживання в умовах бойових дій. pic.twitter.com/u1APsOF4N0— CAF with Ukraine (@CAFwithUkraine) January 16, 2024
В сообщении говорится, что канадские армейские медработники, задействованные в миссии UNIFIER, проводят занятия для украинских солдат в рамках полевых учений по боевой медицине, акцентируя внимание на техниках выживания во время военных действий.
Напомним, что Канада будет активно помогать Украине для будущего вступления в Европейский Союз. Также страна будет склонять международных партнеров к такой помощи.
Кроме того, Украина еще не получила ЗРК NASAMS, которые Канада пообещала нашему государству год назад. Пока неизвестны точные сроки, когда это произойдет.
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