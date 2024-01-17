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В Канаде показали, как обучают украинских боевых медиков

17 января 2024 22:20
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Канаде показали, как обучают украинских боевых медиков
Канадские и украинские военные. Фото: Joint Task Force – Ukraine
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Канадские военные проводят обучение для украинских военных медиков, фокусируясь на приобретении навыков выживания в боевых условиях. Это стало возможным в рамках миссии UNIFIER. 

Об этом было объявлено в социальных сетях канадской тренировочной миссии.

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Канадские военные обучают украинских боевых медиков

В сообщении говорится, что канадские армейские медработники, задействованные в миссии UNIFIER, проводят занятия для украинских солдат в рамках полевых учений по боевой медицине, акцентируя внимание на техниках выживания во время военных действий.

Напомним, что Канада будет активно помогать Украине для будущего вступления в Европейский Союз. Также страна будет склонять международных партнеров к такой помощи.

Кроме того, Украина еще не получила ЗРК NASAMS, которые Канада пообещала нашему государству год назад. Пока неизвестны точные сроки, когда это произойдет.

 

Канада
военные учения
медики
военная помощь
Украина
военные
война в Украине

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