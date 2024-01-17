У Канаді показали, як навчають українських бойових медиків

Канадські та українські військові. Фото: Joint Task Force – Україна

Канадські військові проводять навчання для українських військових медиків, фокусуючись на здобутті навичок виживання у бойових умовах. Це стало можливим у рамках місії UNIFIER.

Про це було оголошено у соціальних мережах канадської тренувальної місії.

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Канадські військові навчають українських бойових медиків

🇺🇦 медиків Збройних сил Канади, які беруть участь в операції #ОпЮНІФАЄР в рамках медичного навчального підрозділу, інструктують українських бійців під час польського тренування з бойової медичної підготовки з акцентом на виживання в умовах бойових дій. pic.twitter.com/u1APsOF4N0 — CAF with Ukraine (@CAFwithUkraine) January 16, 2024

У повідомленні йдеться, що канадські армійські медпрацівники, які залучені в місії UNIFIER, проводять заняття для українських солдатів у рамках польових навчань з бойової медицини, наголошуючи на техніках виживання під час військових дій.

Нагадаємо, що Канада активно допомагатиме Україні для майбутнього вступу до Європейського Союзу. Також країна схилятиме міжнародних партнерів до такої допомоги.

Крім того, Україна ще не отримала ЗРК NASAMS, які Канада пообіцяла нашій державі рік тому. Поки що невідомі точні терміни, коли це станеться.