Взрыв в Харькове 2 августа — в небе зафиксированы дроны

В Харькове слышали взрывы — над городом летают дроны
2 сентября 2024 01:12
Иллюстративное изображение взрыва. Фото: Flirck
В ночь на 2 сентября в Харькове слышали звуки взрывов. До этого военные фиксировали ударные БПЛА россиян.
Об этом сообщает Telegram Общественное Новости.
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Что известно
"В Харькове прогремели взрывы, сообщают наши журналисты", — говорится в сообщении в 00:57.
Позже, в 01:05, в городе снова прогремели взрывы. Кроме того, в это время мэр Харькова Игорь Терехов и председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердили информацию о "Шахедах" над городом. Они призвали людей быть осторожными.
Тем временем в городе и области продолжается воздушная тревога.
Напомним, что начиная с 22:53 в небе заметили летевшие в Харьковскую область БПЛА.
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