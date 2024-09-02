Взрыв в Харькове 2 августа — в небе зафиксированы дроны

Иллюстративное изображение взрыва. Фото: Flirck

В ночь на 2 сентября в Харькове слышали звуки взрывов. До этого военные фиксировали ударные БПЛА россиян.

Об этом сообщает Telegram Общественное Новости.

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"В Харькове прогремели взрывы, сообщают наши журналисты", — говорится в сообщении в 00:57.

Позже, в 01:05, в городе снова прогремели взрывы. Кроме того, в это время мэр Харькова Игорь Терехов и председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердили информацию о "Шахедах" над городом. Они призвали людей быть осторожными.

Тем временем в городе и области продолжается воздушная тревога.

Напомним, что начиная с 22:53 в небе заметили летевшие в Харьковскую область БПЛА.