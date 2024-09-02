Вибух у Харкові 2 серпня — в небі зафіксовано дрони

Ілюстративне зображення вибуху. Фото: Flirck

В ніч проти 2 вересня у Харкові чули звуки вибухів. До цього військові фіксували ударні БпЛА росіян.

Про це повідомляє Telegram Суспільне Новини.

Читайте також:

Що відомо

"У Харкові пролунали вибухи, повідомляють наші журналісти", — йдеться у повідомленні о 00:57.

Пізніше, о 01:05, в місті знову пролунали вибухи. Крім того, в цей час мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердили інформацію про "Шахеди" над містом. Вони закликали людей бути обережними.

Тим часом в місті та області продовжується повітряна тривога.

Нагадаємо, що починаючи з 22:53 в небі помітили БпЛА, які летіли до Харківської області.