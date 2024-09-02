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У Харкові чули вибухи — над містом літають дрони

2 вересня 2024 01:12
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Вибух у Харкові 2 серпня — в небі зафіксовано дрони
Ілюстративне зображення вибуху. Фото: Flirck
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

В ніч проти 2 вересня у Харкові чули звуки вибухів. До цього військові фіксували ударні БпЛА росіян.

Про це повідомляє Telegram Суспільне Новини.

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Що відомо

"У Харкові пролунали вибухи, повідомляють наші журналісти", — йдеться у повідомленні о 00:57.

Пізніше, о 01:05, в місті знову пролунали вибухи. Крім того, в цей час мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердили інформацію про "Шахеди" над містом. Вони закликали людей бути обережними.

Тим часом в місті та області продовжується повітряна тривога.

Нагадаємо, що починаючи з 22:53 в небі помітили БпЛА, які летіли до Харківської області.

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