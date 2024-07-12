Вечерние взрывы в Харькове 12 июля — что известно о вражеской атаке

В Харькове прозвучала серия взрывов — что известно
Взрывы прогремели в Харькове сейчас, вечером в пятницу, 12 июля. В области продолжается воздушная тревога.
В Воздушных Силах ВС Украины сообщали о ракетной опасности для региона.
Что известно о взрывах в Харькове вечером 12 июля
Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 20:45. Военные предупредили о ракетной опасности для области, а также отметили, что в регионе зафиксирована активность разведывательных БпЛА, поэтому возможна работа ПВО.
В 21:53 стало известно об активности вражеской авиации на востоке и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
Первый взрыв прогремел в Харькове в 22:09. Корреспонденты "Суспільного" отметили, что он предположительно прозвучал за пределами города. Новую серию взрывов в городе услышали в 22:16.
В 22:57 в Харькове прогремела новая серия взрывов, через несколько минут после которой в городе прогремел еще один взрыв.
Обновлено: В 23:10 в Воздушных Силах ВС Украины сообщили, что ударные БпЛА типа "Шахед" держат курс на Харьковскую область.
В 23:12 в Харькове был слышен еще один взрыв.
Напомним, днем в пятницу, 12 июля, взрывы прогремели в трех районах Харьковской области. В результате вражеских авиаударов есть разрушения, погибшие и пострадавшие.
Также мы сообщали о том, что вечером 12 июля прогремели взрывы во временно оккупированном Мариуполе. Местные жители сообщили, что после этих взрывов над городом поднялся столб дыма, свидетельствующий о попадании. По предварительной информации, вероятно, что есть попадание в районе аэропорта.
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