Вечерние взрывы в Харькове 12 июля — что известно о вражеской атаке

Дым в небе после взрыва. Фото иллюстративное: скриншот korrespondent.net

Взрывы прогремели в Харькове сейчас, вечером в пятницу, 12 июля. В области продолжается воздушная тревога.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщали о ракетной опасности для региона.

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Что известно о взрывах в Харькове вечером 12 июля

Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 20:45. Военные предупредили о ракетной опасности для области, а также отметили, что в регионе зафиксирована активность разведывательных БпЛА, поэтому возможна работа ПВО.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

В 21:53 стало известно об активности вражеской авиации на востоке и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Первый взрыв прогремел в Харькове в 22:09. Корреспонденты "Суспільного" отметили, что он предположительно прозвучал за пределами города. Новую серию взрывов в городе услышали в 22:16.

Скриншот сообщений Telegram-канала "Суспільне Харків"

В 22:57 в Харькове прогремела новая серия взрывов, через несколько минут после которой в городе прогремел еще один взрыв.

Скриншот сообщений Telegram-канала "Суспільне Харків"

Обновлено: В 23:10 в Воздушных Силах ВС Украины сообщили, что ударные БпЛА типа "Шахед" держат курс на Харьковскую область.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

В 23:12 в Харькове был слышен еще один взрыв.

Скриншот сообщения Telegram-канала "Суспільне Харків"

Напомним, днем в пятницу, 12 июля, взрывы прогремели в трех районах Харьковской области. В результате вражеских авиаударов есть разрушения, погибшие и пострадавшие.

Также мы сообщали о том, что вечером 12 июля прогремели взрывы во временно оккупированном Мариуполе. Местные жители сообщили, что после этих взрывов над городом поднялся столб дыма, свидетельствующий о попадании. По предварительной информации, вероятно, что есть попадание в районе аэропорта.