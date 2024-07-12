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В Харькове прозвучала серия взрывов — что известно

12 июля 2024 23:05
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Вечерние взрывы в Харькове 12 июля — что известно о вражеской атаке
Дым в небе после взрыва. Фото иллюстративное: скриншот korrespondent.net
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Взрывы прогремели в Харькове сейчас, вечером в пятницу, 12 июля. В области продолжается воздушная тревога.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщали о ракетной опасности для региона.

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Что известно о взрывах в Харькове вечером 12 июля

Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 20:45. Военные предупредили о ракетной опасности для области, а также отметили, что в регионе зафиксирована активность разведывательных БпЛА, поэтому возможна работа ПВО.

Военные предупреждали о ракетной опасности и активности разведывательных БПЛА в Харьковской области
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

В 21:53 стало известно об активности вражеской авиации на востоке и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Военные предупредили об активности тактической авиации на востоке
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Первый взрыв прогремел в Харькове в 22:09. Корреспонденты "Суспільного" отметили, что он предположительно прозвучал за пределами города. Новую серию взрывов в городе услышали в 22:16.

В Харькове вечером 12 июля прогремели взрывы
Скриншот сообщений Telegram-канала "Суспільне Харків"

В 22:57 в Харькове прогремела новая серия взрывов, через несколько минут после которой в городе прогремел еще один взрыв.

Серия взрывов в Харькове вечером 12 июля
Скриншот сообщений Telegram-канала "Суспільне Харків"

Обновлено: В 23:10 в Воздушных Силах ВС Украины сообщили, что ударные БпЛА типа "Шахед" держат курс на Харьковскую область.

Вечером 12 июля в направлении Харьковской области летят ударные БпЛА
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

В 23:12 в Харькове был слышен еще один взрыв.

Взрыв в Харькове вечером 12 июля
Скриншот сообщения Telegram-канала "Суспільне Харків"

Напомним, днем в пятницу, 12 июля, взрывы прогремели в трех районах Харьковской области. В результате вражеских авиаударов есть разрушения, погибшие и пострадавшие.

Также мы сообщали о том, что вечером 12 июля прогремели взрывы во временно оккупированном Мариуполе. Местные жители сообщили, что после этих взрывов над городом поднялся столб дыма, свидетельствующий о попадании. По предварительной информации, вероятно, что есть попадание в районе аэропорта.

Харьков взрыв обстрелы воздушная тревога опасность война в Украине

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