Вибухи в Маріуполі — завдано удар по аеропорту

Стовп диму на місці можливого влучання. Фото: скриншот

У тимчасово окупованому Маріуполі повідомляють про роботу російських засобів протиповітряної оборони. За словами місцевих мешканців, вибухи чутно у Приморському районі міста, видно стовп диму.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді у п'ятницю, 12 липня.

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За попередньою інформацією, можливий прильот стався в районі аеропорту. Є інформація, що там нещодавно перебували з візитом віцепрем'єр уряду Росії Марат Хуснулін та очільник так званої "ДНР" Денис Пушилін.

Окупаційні джерела повідомляють про перехоплення п'яти ракет HIMARS. Втім, стовп диму свідчить про влучання.

Раніше ми писали, що у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області російські військові готуються до прийому різних вантажних суден, у тому числі потенційних ракетоносіїв. Для цього спеціально обладнується морський порт міста.

Нагадаємо, партизани руху "АТЕШ" заявили, що російські військові бояться залишатися в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області. За словами бійців, це пов'язано з загрозою атаки ракетами ATACMS.