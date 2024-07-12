Взрывы в Мариуполе — нанесен удар по аэропорту

Столб дыма на месте возможного попадания. Фото: скриншот

Во временно оккупированном Мариуполе сообщают о работе российских средств противовоздушной обороны. По словам местных жителей, взрывы слышны в Приморском районе города, виден столб дыма.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете в пятницу, 12 июля.

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По предварительной информации, возможный прилет произошел в районе аэропорта. Есть информация, что там недавно находились с визитом вице-премьер правительства России Марат Хуснулин и глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин.

Оккупационные источники сообщают о перехвате пяти ракет HIMARS. Впрочем, столб дыма свидетельствует о попадании.

Ранее мы писали, что во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области российские военные готовятся к приему различных грузовых судов, в том числе потенциальных ракетоносителей. Для этого специально оборудуется морской порт города.

Напомним, партизаны движения "АТЕШ" заявили, что российские военные боятся оставаться во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области. По словам бойцов, это связано с угрозой атаки ракетами ATACMS.