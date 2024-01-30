Взрыв в Харькове сейчас 30 января - что известно

Дым после взрыва. Фото: Reuters

В Харькове прогремел мощный взрыв во вторник, 30 января. При этом в регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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Игорь Терехов сообщил, что в городе прозвучал мощный взрыв. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили жителей Харьковской области, что в регионе возникла угроза применения баллистического вооружения.

Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот

Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Воздушная тревога 30 января

Стоит отметить, что по всей Украине объявили воздушную тревогу. Это связано со взлетом российского истребителя с аэродрома "Саваслейка". Людей попросили пройти в более безопасные места.

Карта воздушных тревог. Фото: Карта воздушных тревог

Напомним, что взрывы в Белой Церкви в Киевской области 30 января прогремели во время воздушной тревоги. По предварительной информации, это результат работы сил ПВО. Раньше в Киевской области тоже были слышны взрывы — работала ПВО.

Также мы сообщали о взрывах в Змиевской громаде Харьковской области около полуночи 29 января. Сейчас фиксируют последствия российской атаки.