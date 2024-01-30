Вибух у Харкові зараз 30 січня – що відомо

Дим після вибуху. Фото: Reuters

У Харкові пролунав потужний вибух у вівторок, 30 січня. При цьому в регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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Ігор Терехов повідомив, що у місті пролунав потужний вибух. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили мешканців Харківської області, що у регіоні виникла загроза застосування балістичного озброєння.

Повідомлення Ігоря Терехова. Фото: скриншот

Повідомлення Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Повітряна тривога 30 січня

По всій Україні оголосили повітряну тривогу. Це пов'язано зі злетом російського винищувача з аеродрому "Саваслейка". Людей попросили пройти у безпечніші місця.

Карта повітряних тривог. Фото: Карта повітряних тривог

Нагадаємо, що вибухи у Білій Церкві на Київщині 30 січня, пролунали під час повітряної тривоги. За попередньою інформацією, це є результатом роботи сил ППО. Раніше на Київщині теж було чути вибухи — працювала ППО.

Також ми повідомляли про вибухи у Зміївській громаді Харківської області близько півночі 29 січня. Наразі фіксують наслідки російської атаки.