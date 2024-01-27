В Харькове и Кременчуге раздались сильные взрывы

Взрыв в ночном городе. Фото: t.me/Crimeanwind

В Харькове и Кременчуге раздались мощные взрывы. В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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Угроза для Кременчуга. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Украине

Практически во всех областях Украины объявлена воздушная тревона. Гражданским людям советуют немедленно пройти к укрытиям, а или же находиться в других безопасных местах.

В настоящее время местные паблики сообщают о взрывах в Харькове и Кременчуге. Их причины и последствия пока не известны.

Также в стране предупреждают о ракетной угрозе. Известно, что с восточной стороны летят ракеты в сторону Полтавы и Кременчуга.

Предупреждение о вражеских ракетах. Фото: Скриншот

В настоящее время воздушная тревога продолжается. Украинцам не следует пренебрегать мерами безопасности перед очередной угрозой со стороны захватчиков.

Карта воздушных тревог в Украине. Фото: скриншот

Ранее сообщалось, что воздушная тревога звучала в Украине 27 января в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Запорожской областях. Была угроза применения баллистического вооружения в областях, где была объявлена тревога.