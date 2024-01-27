У Харкові та Кременчуці пролунали сильні вибухи
У Харкові та Кременчуці пролунали потужні вибухи. В більшості областей України оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомили у Повітряних силах Україні.
Повітряна тривога в Україні
Практично в усіх областях України оголошено повітряну тривону. Цивільним людям радять негайно пройти до укриттів, аоб хж перебувати у інших безпечних місцях.
Наразі місцеві пабліки повідомляють про вибухи у Харкові і Кременчуці. Їхні причини і наслідки наразі не відомі.
Також в країні попереджають про ракетну загрозу. Наразі відомо, що зі східного боку летять ракети у бік Полтави і Кременчуга.
Наразі повітряна тривога триває. Українцям не варто нехтувати заходами безпеки перед черговою загрозою з боку загарбників.
Раніше ми повідомляли, що повітряна тривога лунала в Україні 27 січня у Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Харківській та Запорізькій областях. Була загроза застосування балістичного озброєння в областях, де була оголошена тривога.
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