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У Харкові та Кременчуці пролунали сильні вибухи

27 січня 2024 20:13
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Харкові та Кременчуці пролунали сильні вибухи
Вибух у нічному місті. Фото: t.me/Crimeanwind
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Харкові та Кременчуці пролунали потужні вибухи. В більшості областей України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили у Повітряних силах Україні.

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Загроза для Крменчука. Фото: скриншот

Повітряна тривога в Україні

Практично в усіх областях України оголошено повітряну тривону. Цивільним людям радять негайно пройти до укриттів, аоб хж перебувати у інших безпечних місцях.

Наразі місцеві пабліки повідомляють про вибухи у Харкові і Кременчуці. Їхні причини і наслідки наразі не відомі.

Також в країні попереджають про ракетну загрозу. Наразі відомо, що зі східного боку летять ракети у бік Полтави і Кременчуга.

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Попередження про ворожі ракети. Фото: Скриншот

Наразі повітряна тривога триває. Українцям не варто нехтувати заходами безпеки перед черговою загрозою з боку загарбників.

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Мапа повітряних тривог в Україні. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що повітряна тривога лунала в Україні 27 січня у Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Харківській та Запорізькій областях. Була загроза застосування балістичного озброєння в областях, де була оголошена тривога.

війна
Харків
Кременчук
Полтава
повітряна тривога

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