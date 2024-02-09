Харьков под вражескими ударами "шахедов" сейчас 9 февраля — серия взрывов

В Харькове взрывы — город под атакой вражеских "шахедов"
Взрывы в Харькове 9 февраля раздаются около 22:45. Город находится под атакой вражеских беспилотников. Российские захватчики обстреливают гражданскую инфраструктуру. В нескольких областях Украины, в частности Харьковской, продолжается воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА.
Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.
Взрывы в Харькове 9 февраля
По словам мэра, в Харькове прозвучала серия взрывов. Под атакой — гражданская инфраструктура.
Тем временем в Харьковской и Одесской областях объявлена воздушная тревога.
Обновлено 22:59. Корреспонденты Суспільного сообщают о пожаре после взрывов в Харькове.
Воздушные силы предупреждают об очередных беспилотниках, которые враг запустил в сторону Харькова.
Напомним, что ночью 9 февраля в Харьковской области тоже раздавались взрывы, зафиксировали попадание. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях вражеской атаки.
Также мы сообщали, что вечером 9 февраля взрывы слышали жители Одесской области. По словам местных властей, работали силы ПВО.
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