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В Харькове взрывы — город под атакой вражеских "шахедов"

9 февраля 2024 22:49
обновлено: 23:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Харьков под вражескими ударами "шахедов" сейчас 9 февраля — серия взрывов
Сильные взрывы в городе. Иллюстративное фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Харькове 9 февраля раздаются около 22:45. Город находится под атакой вражеских беспилотников. Российские захватчики обстреливают гражданскую инфраструктуру. В нескольких областях Украины, в частности Харьковской, продолжается воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА.

Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

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Взрывы в Харькове 9 февраля

По словам мэра, в Харькове прозвучала серия взрывов. Под атакой — гражданская инфраструктура.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Харькова Игоря Терехова
Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Харькова Игоря Терехова

Тем временем в Харьковской и Одесской областях объявлена воздушная тревога.

Карта воздушной тревоги в Украине 9 февраля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 22:59. Корреспонденты Суспільного сообщают о пожаре после взрывов в Харькове.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Суспільне Харків"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Суспільне Харків"

Воздушные силы предупреждают об очередных беспилотниках, которые враг запустил в сторону Харькова.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Напомним, что ночью 9 февраля в Харьковской области тоже раздавались взрывы, зафиксировали попадание. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях вражеской атаки.

Также мы сообщали, что вечером 9 февраля взрывы слышали жители Одесской области. По словам местных властей, работали силы ПВО.

Харьков
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беспилотники
обстрелы
Игорь Терехов
оккупанты
воздушная тревога
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атака

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