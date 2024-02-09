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У Харкові вибухи — місто під атакою ворожих "шахедів"

9 лютого 2024 22:49
оновлено: 23:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Харків під ворожими ударами "шахедів" зараз 9 лютого — серія вибухів
Сильні вибухи в місті. Ілюстративне фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Харкові 9 лютого лунають близько 22:45. Місто перебуває під атакою ворожих безпілотників. Російські загарбники обстрілюють цивільну інфраструктуру. Натомість в кількох областях України, зокрема Харківській, триває повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА.

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов в Telegram. 

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Вибухи в Харкові 9 лютого

За словами міського голови, у Харкові пролунала серія вибухів. Під атакою — цивільна інфраструктура.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Харкова Ігоря Терехова
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Харкова Ігоря Терехова

Тим часом у Харківській та Одеській областях оголошено повітряну тривогу.

Мапа повітряної тривоги в Україні 9 лютого
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 22:59. Кореспонденти Суспільного повідомляють про пожежу після вибухів у Харкові.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Харків"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Харків"

Повітряні сили попереджають про чергові безпілотники, які ворог запустив в бік Харкова.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Нагадаємо, що вночі 9 лютого в Харківській області теж лунали вибухи, зафіксували влучання. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки ворожої атаки.

Також ми повідомляли, що ввечері 9 лютого вибухи чули мешканці Одеської області. Зі слів місцевої влади, працювали сили ППО.

Харків
вибух
безпілотники
обстріли
Ігор Терехов
окупанти
повітряна тривога
небезпека
атака

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