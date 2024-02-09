Харків під ворожими ударами "шахедів" зараз 9 лютого — серія вибухів

У Харкові вибухи — місто під атакою ворожих "шахедів"
Вибухи в Харкові 9 лютого лунають близько 22:45. Місто перебуває під атакою ворожих безпілотників. Російські загарбники обстрілюють цивільну інфраструктуру. Натомість в кількох областях України, зокрема Харківській, триває повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА.
Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов в Telegram.
Вибухи в Харкові 9 лютого
За словами міського голови, у Харкові пролунала серія вибухів. Під атакою — цивільна інфраструктура.
Тим часом у Харківській та Одеській областях оголошено повітряну тривогу.
Оновлено 22:59. Кореспонденти Суспільного повідомляють про пожежу після вибухів у Харкові.
Повітряні сили попереджають про чергові безпілотники, які ворог запустив в бік Харкова.
Нагадаємо, що вночі 9 лютого в Харківській області теж лунали вибухи, зафіксували влучання. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки ворожої атаки.
Також ми повідомляли, що ввечері 9 лютого вибухи чули мешканці Одеської області. Зі слів місцевої влади, працювали сили ППО.
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