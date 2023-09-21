В Харькове взрывы: удар ракет по региону

Дым после взрыва утром в городе. Фото: google.com

Вражеские ракеты шарят воздушным пространством Украины. В результате сегодня утром, 21 сентября, жители Харькова слышат сильные взрывы в области.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

Читайте также:

Обновлено 05:53. В Харькове гремит серия взрывов

Источник: t.me/synegubov

Обновлено 05:55. В Харькове прогремели уже несколько взрывов. Мэр города Игорь Терехов отметил, что информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.

Источник: t.me/ihor_terekhov

Обновлено 06:10. В Харькове насчитали предварительно около 10 взрывов. По данным бригадного генерала юстиции Сергея Мельника "Марсель", враг в очередной раз нанес удары по Харьковщине из Белгорода предварительно с ЗРК С-300. На этот момент ракет в воздухе нет. Угроза новых ракетных ударов сохраняется.

Источник: t.me/generalmarsel

Обновлено 06:16. Воздушная тревога держится в западных областях. Там сообщают о ракетах в небе.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 06:21. "Оккупанты нанесли 6 ударов по городу Харьков, в том числе в Слободском районе. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, информация о пострадавших проверяется" , — сообщает Синегубов.

Источник: t.me/synegubov

Обновляется...