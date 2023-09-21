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В Харькове взрывы: удар ракет по региону

21 сентября 2023 05:53
обновлено: 06:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Харькове взрывы: удар ракет по региону
Дым после взрыва утром в городе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Вражеские ракеты шарят воздушным пространством Украины. В результате сегодня утром, 21 сентября, жители Харькова слышат сильные взрывы в области.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

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Обновлено 05:53. В Харькове гремит серия взрывов

Взрывы в Харькове
Источник: t.me/synegubov

Обновлено 05:55. В Харькове прогремели уже несколько взрывов. Мэр города Игорь Терехов отметил, что информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.

Взрывы в Харькове
Источник: t.me/ihor_terekhov

Обновлено 06:10. В Харькове насчитали предварительно около 10 взрывов. По данным бригадного генерала юстиции Сергея Мельника "Марсель", враг в очередной раз нанес удары по Харьковщине из Белгорода предварительно с ЗРК С-300. На этот момент ракет в воздухе нет. Угроза новых ракетных ударов сохраняется.

Взрывы в Харькове
Источник: t.me/generalmarsel

Обновлено 06:16. Воздушная тревога держится в западных областях. Там сообщают о ракетах в небе.

Карта воздушных тревог в Украине 21 сентября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 06:21. "Оккупанты нанесли 6 ударов по городу Харьков, в том числе в Слободском районе. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, информация о пострадавших проверяется" , — сообщает Синегубов.

Последствия атаки на Харьков
Источник: t.me/synegubov

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