В Харькове взрывы: удар ракет по региону
Вражеские ракеты шарят воздушным пространством Украины. В результате сегодня утром, 21 сентября, жители Харькова слышат сильные взрывы в области.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .
Обновлено 05:53. В Харькове гремит серия взрывов
Обновлено 05:55. В Харькове прогремели уже несколько взрывов. Мэр города Игорь Терехов отметил, что информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.
Обновлено 06:10. В Харькове насчитали предварительно около 10 взрывов. По данным бригадного генерала юстиции Сергея Мельника "Марсель", враг в очередной раз нанес удары по Харьковщине из Белгорода предварительно с ЗРК С-300. На этот момент ракет в воздухе нет. Угроза новых ракетных ударов сохраняется.
Обновлено 06:16. Воздушная тревога держится в западных областях. Там сообщают о ракетах в небе.
Обновлено 06:21. "Оккупанты нанесли 6 ударов по городу Харьков, в том числе в Слободском районе. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, информация о пострадавших проверяется" , — сообщает Синегубов.
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