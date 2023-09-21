Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Харкові вибухи: удар ракет по регіону arrow

У Харкові вибухи: удар ракет по регіону

21 вересня 2023 05:53
оновлено: 06:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Харкові вибухи: удар ракет по регіону
Дим після вибуху зранку в місті. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Ворожі ракети нишпорять повітряним простором України. Внаслідок цього сьогодні зранку, 21 вересня, мешканці Харкова чують сильні вибухи в області.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Читайте також:

Оновлено 05:53. У Харкові гримить серія вибухів.

Вибухи в Харкові
Джерело: t.me/synegubov

Оновлено 05:55. У Харкові пролунали вже кілька вибухів. Мер міста Ігор Терехов зазначив, що інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Вибухи в Харкові
Джерело: t.me/ihor_terekhov

Оновлено 06:10. У Харкові нарахували попередньо близько 10 вибухів. За даними бригадного генерала юстиції Сергія Мельника "Марсель", ворог вкотре завдав ударів по Харківщині з Бєлгорода попередньо із ЗРК С-300. На цю мить, ракет у повітрі нема. Загроза нових ракетних ударів зберігається.

Вибухи в Харкові
Джерело: t.me/generalmarsel

Оновлено 06:16. Повітряна тривога тримається в західних областях. Там повідомляють про ракети в небі.

Мапа повітряних тривог в Україні 21 вересня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 06:21. "Окупанти завдали 6 ударів по місту Харків, зокрема у Слобідському районі. Є пошкодження цивільної інфраструктури, інформація щодо постраждалих перевіряється", — повідомляє Синєгубов. 

Наслідки атаки на Харків
Джерело: t.me/synegubov

Оновлюється...

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Вибори під час війни: чи стануть ветерани політичними інвестиціями депутатів

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз