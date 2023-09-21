У Харкові вибухи: удар ракет по регіону

Дим після вибуху зранку в місті. Фото: google.com

Ворожі ракети нишпорять повітряним простором України. Внаслідок цього сьогодні зранку, 21 вересня, мешканці Харкова чують сильні вибухи в області.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Джерело: t.me/synegubov

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Джерело: t.me/ihor_terekhov

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Джерело: t.me/generalmarsel

Оновлено 06:16. Повітряна тривога тримається в західних областях. Там повідомляють про ракети в небі.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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Джерело: t.me/synegubov

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