Взрывы в Херсоне сегодня, 18 сентября: обстрел РФ

Взрыв ночью за городом. Фото: google.com

В Херсоне сегодня вечером, 18 сентября, раздаются мощные взрывы. Тем временем воздушная тревога расплывается по стране.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Херсоне сегодня, 18 сентября

Обновлено 23:24. В Херсоне слышны взрывы.

Обновлено 23:39. В настоящее время во многих областях Украины продолжается воздушная тревога. Она началась около 23:15 и охватила значительную территорию, где есть угроза баллистики.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что сегодня вечером, 18 сентября, враг снова атакует Украину, применяя ракеты. Так, в Харькове звучат взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.

Также мы писали, что около полуночи 18 сентября в Кировоградской области раздались взрывы. Ранее Воздушные Силы Украины предупреждали о возможной атаке беспилотников. В нескольких областях Украины продолжалась воздушная тревога.

Добавим, что сразу несколько областей Украины сегодня, 18 сентября, покраснели. Так, объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистики.