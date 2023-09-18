Вибухи в Херсоні сьогодні, 18 вересня: обстріл РФ

Вибух вночі за містом. Фото: google.com

У Херсоні сьогодні ввечері, 18 вересня, лунають потужні вибухи. Тим часом повітряна тривога розпливається країною.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Херсоні сьогодні, 18 вересня

Оновлено 23:24. У Херсоні чути вибухи.

Оновлено 23:39. Наразі в багатьох областях України триває повітряна тривога. Вона розпочалася близько 23:15 і охопила значну територію, де є загроза балістики.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що сьогодні ввечері, 18 вересня, ворог знову атакує Україну, застосовуючи ракети. Так, у Харкові звучать вибухи. В регіоні оголошена повітряна тривога.

Також ми писали, що близько опівночі 18 вересня у Кіровоградській області пролунали вибухи. Раніше Повітряні Сили України попереджали про можливу атаку безпілотників. У кількох областях України тривала повітряна тривога.

Додамо, що відразу кілька областей України сьогодні, 18 вересня, "почервоніли". Так, оголошено повітряну тривогу через загрозу удару балістики.