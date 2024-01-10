В Херсоне коллаборантка заставляла местных жителей получать паспорта России

Коллаборантка из Херсона. Фото: t.me/SBUkr

СБУ арестовала в Херсоне коллаборантку, обвиняемую в сотрудничестве с оккупационными силами во время захвата города. В период оккупации она заставляла местных жителей получать паспорта страны-агрессора.

Об этом сообщает СБУ.

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Деятельность коллаборантки из Херсона

Сообщается, что в период оккупации она поддержала российских захватчиков и заняла руководящую должность в так называемом "управлении труда и социальной защиты России".

На своем посту она способствовала принудительной "интеграции" законодательства региона в соответствии с российскими стандартами, в том числе переводя социальные выплаты в рубли. Кроме того, она вынуждала местных жителей получать гражданство России, угрожая при отказе отменой социальных выплат.

Кто пострадал от действий коллаборантки

СБУ сообщает, что особенно пострадали от действий предательницы одинокие пожилые люди и инвалиды. После освобождения Херсона она пыталась скрыться, сменив место жительства, но была обнаружена и арестована сотрудниками СБУ.

Какое наказание ждет коллаборантку из Херсона

Расследование установило, что до присоединения к оккупационным силам она работала в местном управлении социальной защиты. В июле 2022 года она примкнула к местной оккупационной администрации России.

В настоящее время она находится под стражей, и ей грозит до 10 лет тюремного заключения с конфискацией имущества. Ведется дальнейшее расследование.

Напомним, что в Харьковской области разоблачили еще двух коллаборантов, которые во время оккупации региона перешли на сторону врага и стали "правоохранителями". Пока фигуранты скрываются от следствия, решается вопрос об объявлении их в розыск.

Кроме того, Служба безопасности разоблачила и задержала чиновника Укрзализныци, который шпионил за военными эшелонами ВСУ в Днепропетровской области. Агенту ФСБ грозит пожизненное заключение.