Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Херсоне коллаборантка заставляла местных жителей получать паспорта России arrow

В Херсоне коллаборантка заставляла местных жителей получать паспорта России

10 января 2024 15:05
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Херсоне коллаборантка заставляла местных жителей получать паспорта России
Коллаборантка из Херсона. Фото: t.me/SBUkr
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

СБУ арестовала в Херсоне коллаборантку, обвиняемую в сотрудничестве с оккупационными силами во время захвата города. В период оккупации она заставляла местных жителей получать паспорта страны-агрессора.

Об этом сообщает СБУ.

Читайте также:

Деятельность коллаборантки из Херсона 

Сообщается, что в период оккупации она поддержала российских захватчиков и заняла руководящую должность в так называемом "управлении труда и социальной защиты России".

На своем посту она способствовала принудительной "интеграции" законодательства региона в соответствии с российскими стандартами, в том числе переводя социальные выплаты в рубли. Кроме того, она вынуждала местных жителей получать гражданство России, угрожая при отказе отменой социальных выплат.

Кто пострадал от действий коллаборантки

СБУ сообщает, что особенно пострадали от действий предательницы одинокие пожилые люди и инвалиды. После освобождения Херсона она пыталась скрыться, сменив место жительства, но была обнаружена и арестована сотрудниками СБУ.

Какое наказание ждет коллаборантку из Херсона

Расследование установило, что до присоединения к оккупационным силам она работала в местном управлении социальной защиты. В июле 2022 года она примкнула к местной оккупационной администрации России. 

В настоящее время она находится под стражей, и ей грозит до 10 лет тюремного заключения с конфискацией имущества. Ведется дальнейшее расследование.

Напомним, что в Харьковской области разоблачили еще двух коллаборантов, которые во время оккупации региона перешли на сторону врага и стали "правоохранителями". Пока фигуранты скрываются от следствия, решается вопрос об объявлении их в розыск.

Кроме того, Служба безопасности разоблачила и задержала чиновника Укрзализныци, который шпионил за военными эшелонами ВСУ в Днепропетровской области. Агенту ФСБ грозит пожизненное заключение.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

Актуальное по теме