У Херсоні колаборантка змушувала місцевих жителів отримувати паспорти Росії

Колаборантка їхнього Херсону. Фото: t.me/SBUkr

СБУ заарештувала в Херсоні колаборантку, яку звинувачують у співпраці з окупаційними силами під час захоплення міста. У період окупації вона змушувала місцевих жителів отримувати паспорти країни-агресора.

Про це повідомляє СБУ.

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Діяльність колаборантки із Херсона

Повідомляється, що в період окупації вона підтримала російських загарбників і обійняла керівну посаду на так званому "управлінні праці та соціального захисту Росії".

На своїй посаді вона сприяла примусовій "інтеграції" законодавства регіону відповідно до російських стандартів, зокрема, переводячи соціальні виплати в рублі. Крім того, вона змушувала місцевих жителів отримувати громадянство Росії, погрожуючи у разі відмови скасуванням соціальних виплат.

Хто постраждав від дій колаборантки

СБУ повідомляє, що особливо постраждали від дій зрадниці одинокі люди похилого віку та інваліди. Після звільнення Херсона вона намагалася втекти, змінивши місце проживання, але була виявлена та заарештована співробітниками СБУ.

Яке покарання чекає на колаборантку їхнього Херсону

Розслідування встановило, що до приєднання до окупаційних сил вона працювала у місцевому управлінні соціального захисту. У липні 2022 року вона приєдналася до місцевої окупаційної адміністрації Росії.

Наразі вона перебуває під вартою, і їй загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Ведеться подальше розслідування.

Нагадаємо, що у Харківській області викрили ще двох колаборантів, які під час окупації регіону перейшли на бік ворога та стали "правоохоронцями". Поки фігуранти ховаються від слідства, вирішується питання про оголошення їх у розшук.

Крім того, Служба безпеки викрила та затримала чиновника Укрзалізниці, який шпигував за військовими ешелонами ЗСУ у Дніпропетровській області. Агенту ФСБ загрожує довічне ув'язнення.