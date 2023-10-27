В Херсоне раздаются взрывы, — ГВА

Последствия обстрелов Херсона. Фото (архивное): Reuters

В пятницу, 27 октября, российские войска снова атаковали Херсон. В городе раздаются взрывы.

Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.

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Взрывы в Херсоне 27 октября

Сегодня, 27 октября, в Херсоне снова раздаются взрывы. По словам Мрочко, россияне атакуют с временно оккупированного лесного берега.

"В Херсоне раздаются взрывы! Российские войска атакуют с временно оккупированного левого берега! Особое внимание — Днепровский район. Перейдите к более безопасным местам", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский призвал эвакуироваться жителей городов Херсонской области, которые постоянно подвергаются обстрелам. По его словам, риски очень высоки.

Ранее мы сообщали, что армия России нанесла массированный удар по жилым кварталам Херсона. Попадание также было зафиксировано в Бериславе, на местах вспыхнул массовый пожар.