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У Херсоні лунають вибухи, — МВА

27 жовтня 2023 10:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Херсоні лунають вибухи, — МВА
Наслідки обстрілу Херсона. Фото (архівне): Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У п'ятницю, 27 жовтня, російські війська знову атакували Херсон. У місті лунають вибухи.

Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

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Вибухи у Херсоні 27 жовтня

Сьогодні, 27 жовтня, у Херсоні знову лунають вибухи. За словами Мрочка, росіяни атакують з тимчасово окупованого лісового берега. 

"У Херсоні лунають вибухи! Російські війська атакують з тимчасово окупованого лівого берега! Особлива увага — Дніпровський район. Перейдіть до більш безпечних місць", — йдеться у повідомленні. 

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Нагадаємо, нещодавно перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський закликав евакуюватися жителів міст Херсонської області, які постійно зазнають обстрілів. За його словами, ризики дуже високі. 

Раніше ми повідомляли, що армія Росії завдала масованого удару по житлових кварталах Херсона. Влучання також було зафіксовано у Бериславі, на місцях спалахнула масова пожежа.

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